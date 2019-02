O mês de fevereiro é especial para a Coopercarga. Os cooperados reelegeram a diretoria para os próximos 04 anos, durante a realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO), que ocorreu no dia 05. Além disso, a Coopercarga completou 29 anos de atuação, no dia 09. A comemoração contou com café da manhã especial, envolvendo cooperados, motoristas e colaboradores da Matriz e de todas as filiais, em cada unidade. Na oportunidade, o presidente, Osni Roman, realizou um pronunciamento, que foi transmitido ao vivo para todas as filiais espalhadas pelo Brasil.

Um trabalho de sucesso precisa ter continuidade. Essa afirmativa foi confirmada pelos cooperados da Coopercarga, os quais votaram e reelegeram, por unanimidade, a atual diretoria para o exercício 2019/2022. Osni Roman foi reeleito presidente, Paulo Simioni vice-presidente e Fernando Zanotti, secretário. Permanecem no conselho de administração Ernani Thomaz, Pedro Farina e Darci Parisotto e ingressaram no conselho os cooperados Marcos Simioni, Ernesto Balsan e Telmo Pelizza.

O Conselho Fiscal é composto por Tiago Simioni, Carla Gottert, Angelite Zílio, Moacir Biffi, Neuri Agazzi e Lauri Terribile e o Conselho de Ética é formado por Édio Signor, Linor Gastmann e Claudirlei Ansolin, todos cooperados da Coopercarga.

(Fonte: Olíria Weber Locatelli)