A Universidade do Contestado lançou na segunda-feira, 18, o portfólio de Cursos de Pós-graduação lato sensu totalmente a distância ofertados na Plataforma Integrada de Educação do Google.



A parceria entre a UnC e a gigante da tecnologia foi fechado pela Reitoria e irá oportunizar ao aluno conteúdo de qualidade aliado às ferramentas de gestão educacional com ambiente de alta performance através do Orchestra4edu. “A proposta dos cursos EaD com tecnologia Google representa a concretização de uma importante parceria com foco na excelência profissional dos alunos formados pela UnC”, afirmou a Reitora Solange Sprandel da Silva, destacando que será possível potencializar a produtividade do estudante no novo ambiente acadêmico.





CURSOS DE PÓS 100% A DISTÂNCIA COM DURAÇÃO DE 9 MESES



Direito do Trabalho

MBA em Gestão, Inovação e Marketing

MBA em Auditoria, Controladoria e Perícia Contábil

MBA em Gestão de Pessoas

MBA em Consultoria e Gestão Empresarial



INSCRIÇÕES



As inscrições podem ser realizadas pelo site (www.unc.br).

O início das aulas ocorrerá após o aceite do Contrato de Prestação de Serviço, com a liberação de conteúdos e atividades de ensino no Portal Acadêmico.





(Fonte: Profa Camila C. Paz Fachi)