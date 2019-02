A prefeitura de Concórdia fará a aquisição de 20 lixeiras para recolhimento de fezes de animais. A compra, realizada por meio de processo licitatório publicado no último dia 6 de fevereiro, é uma reivindicação antiga da população, para manter os espaços públicos limpos e facilitar a vida de quem passeia com o seu bichinho de estimação. Serão colocadas quatro lixeiras na Praça Dogello Goss e outras seis no Parque de Exposições. As Cata Cacas disponibilizam sacos plásticos para o recolhimento das fezes.



Importante para a saúde e bem-estar dos animais e dos seus donos, os agradáveis passeios se tornarão mais práticos e higiênicos. A medida também atende as reclamações de quem circula nas vias e pisa no rastro inconveniente dos pets. A intenção é que os animais só deixem pelo caminho belas pegadas.



A licitação, aberta no dia 18, está em fase do homologação. Nos próximos dias, a empresa fará a entrega das lixeiras, que custaram R$ 364,50 cada. Segundo o secretário de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello, a colocação das lixeiras deve ocorrer em breve “desde o ano passado, estava no planejamento da secretaria a aquisição das Cata Cacas. Assim que recebermos, serão colocadas na Praça Dogello Goss e no Parque de Exposições e um levantamento será feito pra definir os locais das outras dez lixeiras restantes”, esclarece.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM)