O parque de máquinas do município foi tema de discussão durante a sessão do Legislativo de Arabutã na última semana. A vereadora e presidente da casa, Isolde Ruppenthal, se mostrou preocupada e fez cobranças para que a administração pública tome providências a respeito do problema. Ela pede mais atenção para a infraestrutura e também para a agricultura, que são os setores que mais trazem retorno para o município.

A vereadora disse que fez uma visita na garagem e ficou angustiada pela situação que se encontra o parque de máquinas. “Nós estamos na metade do mandato e não temos muitas máquinas capazes de estar fazendo os serviços essenciais”. Ela disse ainda que há equipamentos sobre “cepos”, o que é inadmissível. “Sabemos que início de ano é tudo mais difícil no que diz respeito a licitações, mas é necessário ter uma reserva para esse tipo de situação.

Isolde destacou ainda que, nestes poucos dias que está na condição de presidente da Câmara, tem recebido com frequência reclamação de agricultores. “Temos informações que alunos chegam atrasados em casa, pois ficam muito tempo no ônibus devido a condição das estradas e a prefeita tem ciência disso”. Ela disse que é necessária uma atenção especial para a infraestrutura, que é, junto com a agricultura, sempre prejudicada, pois ficam com as sobras do orçamento.

A vereadora disse que cabe ao Poder Legislativo fiscalizar essa situação e orientar a administração pública municipal para que tome as providências. A mesma linha foi defendida pelo vereador Felipe Patzlaff, que destacou que logo o inverno chega e a situação das estradas será ainda mais afetada por conta da falta de manutenção. “Se necessário que se faça a contratação terceirizada de máquinas, pois a necessidade é urgente”.

Nusio Rübenich, vereador de situação, disse concordar com as ponderações. “Sabemos que a economia não está boa e os governos estadual e federal não estão contribuindo, pois sobra muito para os municípios”, destacou.

