Pelo menos três pessoas ficaram feridas em uma saída de pista, seguida de chogue em barranco em Concórdia. O fato aconteceu na tarde deste domingo, dia 24, na estrada geral de ligação entre as comunidades de Lageado dos Pintos e Três Barras, no interior de Concórdia.



O fato envolveu um GM Corsa, placas de Concórdia, que estava sendo ocupado por quatro pessoas. O veículo se dirigia sentido contorno norte quando, por alguma razão, a motorista perdeu o controle do carro após uma curva, vindo a parar fora da pista.



De acordo com informações preliminares, a motorista foi atendida com suspeita de traumatismo craniano. Uma outra passageira teve fratura em um dos braços. Essas duas foram atendidas pela ambulância do Corpo de Bombeiros Voluntáiros de Concórdia. Um rapaz, que também estava no carro, foi socorrido pelo Samu com ferimentos na face. Uma criança, que estava na carona, não teria sofrido ferimentos.



As vítimas foram levadas para atendimento médico no Hospital São Francisco de Concórdia.