Incêndio em vegetação no interior de Concórdia

Cerca de dois mil litros de água foram usados para combater um incêndio em vegetação no interior de Concórdia. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários em uma propriedade rural na comunidade de Frei Rogério. O fato foi na tarde deste sábado, dia 23.



Conforme informações, o proprietário do local teria colocado fogo em um pedaço de terra com capoeira e perdeu o controle das chamas. Conforme o chamado, o fogo estaria ameaçando a residência do comunicante.



A guarnição foi até o local com o caminhão combate e fez o rescaldo das chamas que estavam em um barranco, de difícil acesso.