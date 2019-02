Equipe de Robótica do SESI participará de competição no Rio de Janeiro

O SESI (Regional de Concórdia) será representado no Torneio de Robótica FIRST Lego League – FLL. A competição será realizada de 15 a 17 de março no Rio de Janeiro. O torneio é um programa internacional de exploração científica, projetado para fazer com que crianças e jovens de 9 a 16 anos se entusiasmem com ciência e tecnologia e adquiriam habilidades valiosas para o trabalho e para a vida. A escola do SESI tem o time AgroRobots, que vai representar o estado de Santa Catarina com outros 5 times do estado.

O tema da temporada 2018/2019 é Into Orbit (Em órbita) e incentivou os times a pensarem sobre a vida dos astronautas no espaço, bem como suas condições de saúde físicas e emocionais. O time AgroRobots desenvolveu seu projeto de pesquisa para contribuir com os problemas de circulação sanguínea dos astronautas. A equipe é composta por alunos de Concórdia e Seara.



“O nosso time AgroRobots tem representado a região com muito brilho. Os resultados, conquistados nos últimos anos, são consequências do trabalho sério e comprometido dos professores, alunos e toda a equipe do SESI. É uma atividade que nos orgulha muito e que colabora para mostrar a importância da robótica na aprendizagem de nossos alunos”, destaca a gerente executiva regional do SESI/SENAI, Silvana Meneghini.

A robótica no SESI é uma atividade que contribui com o desenvolvimento das competências do século XXI, proporcionando ao estudante oportunidade de vivenciar conceitos da engenharia, da física, da matemática e do design, desenvolvendo o raciocínio lógico, analítico e crítico, além da criatividade, do trabalho colaborativo, das habilidades de pesquisa científica, estimulando os estudantes a colocar a mão na massa e construir protótipos, criar hipóteses, analisar resultados. O SESI Concórdia está com as inscrições abertas para as turmas de 2019.

(Fonte: PG Comunicação)