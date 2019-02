O início do ano letivo marca também a volta dos trabalhos dos Educadores Ambientais do Centro de Divulgação Ambiental (CDA), do Consórcio Itá, junto à comunidade. As atividades iniciaram no começo do ano com o planejamento das atividades. Em fevereiro, as ações se baseiam em um roteiro de visitas para entrega de agendas escolares do CDA aos cerca de 12 mil alunos, de 1º ao 6º ano, das escolas públicas e particulares dos 11 municípios lindeiros ao reservatório da Usina Hidrelétrica Itá.



Além das agendas aos estudantes, é feita também a distribuição de calendários de mesa aos gestores e professores. Neste ano, com o tema “Unidades de Conservação” o material trabalha a divulgação dos dois parques ambientais criados como compensação ambiental a partir da construção da Usina Hidrelétrica Itá, sendo eles: o Parque Estadual Fritz Plaumann, em Concórdia (SC), e o Parque Teixeira Soares, em Marcelino Ramos (RS). Esse material compõe o Programa de Educação Ambiental promovido pelo Consórcio Itá.



De acordo com a educadora ambiental, Anaí Cadore, esse primeiro momento nas escolas é um convite para divulgar as atividades e projetos de educação ambiental que o CDA oferece para instituições. “Para nós, do CDA, também é uma oportunidade de reforçar a parceria já existente com as escolas, assim como, desejar um excelente ano letivo aos alunos e professores”, destaca.

Números em 2018



Durante o período de janeiro a dezembro de 2018 os educadores ambientais do Centro de Divulgação Ambiental (CDA) do Consórcio Itá, trabalharam onze temas em aproximadamente 111 escolas da rede municipal e estadual na área de abrangência da UHE Itá. Foram 8.875 alunos atendidos do 1º ao 5º ano e aproximadamente 4.889 gibis dos personagens “Leo e Juju” distribuídos como material de apoio às palestras. Foram trabalhados os temas: Unidades de Conservação; Interação; Água; Resíduos; Dengue; Agrotóxicos; Refletindo a Sustentabilidade; Faixa Ciliar; Ictiofauna; Fauna; Saneamento.

