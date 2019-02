A Polícia Militar de Piratuba apreendeu um equipamento de som automotivo durante a tarde deste sábado, dia 23. A ocorrência foi nas proximidades do balneário. A PM foi até o local em função de várias reclamações que vieram através do 190 e constatou o fato. De acordo com o site Grupo MAgronada, um Termo Circunstanciado foi lavrado contra o proprietário do veículo e o equipamento foi recolhido.