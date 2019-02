Um canal de água de uma pequena barragem particular hidrelétrica rompeu na manhã deste sábado (23), na localidade de Passo Manso, no município de Taió, no Alto Vale do Itajaí.



Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros local, o primeiro atendimento foi feito pela Defesa Civil municipal e a corporação também mandou três bombeiros para reforço, que se deslocaram de barco. A barragem era utilizada para fazer a contenção de um riacho.



Três casas ficaram alagadas, mas até o momento não há vítimas.



(Fonte: ND Online)