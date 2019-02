Permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Francisco de Concórdia, a adolescente de 16 anos que foi violentamente agredida no interior de Concórdia. De acordo com informações apuradas pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, A.S sofreu as agressões na noite da sexta-feira, dia 22, na comunidade de Alto Suruvi. Ela foi atendida pelo Samu com vários ferimentos e com duas perfurações de arma branca na região do abdômen.



Conforme informações da Polícia Militar, divulgadas na tarde deste sábado, dia 23, o agressor de iniciais L.S.V, de 22 anos, foi detido e conduzido para a Central de Polícia Civil para os demais procedimentos.



Segundo informações de populares, que presenciaram o fato, a vítima foi socorrida aos gritos de uma estrada, próxima de um riacho. A adolescente estava toda ensanguentada e o agressor estava correndo atrás dela e batendo com pedras na cabeça. A vítima pediu ajuda a moradores próximos e foi conduzida até o pátio de uma residência.



De acordo com relatos, L.S.V voltou ao riacho e pegou o veículo Gol e foi até o pátio desta residência, onde estava a vítima. Ele teria tentado atropelar A.S com o veículo, mas foi contido pelos moradores. O agressor desembarcou do carro e começou a bater na vítima com umas telhas que estavam no local. Os populares retiraram a adolescente do pátio e a levaram para dentro da residência.



Sem conseguir entrar na residência, L.S.V deixou o local a pé, porém foi detido pouco tempo depois.



A Polícia Militar também encontrou uma faca que estava quebrada na altura do cabo e que pode ter sido usada na agressão.