Adolescente gravemente ferida por agressão no interior de Concórdia

Uma adolescente de 16 anos ficou gravemente ferida após ser agredida no interior de Concórdia. O fato foi registrado no fim da tarde desta sexta-feira, dia 22, na comunidade de Suruvi. O suspeito pela agressão seria o companheiro da vítima.



Conforme informações, a adolescente foi agredida por duas facadas na região do abdômen, que podem ter perfurado o intestino. Ela também teria sido atropelada pelo agressor, que estava com um veículo Gol e, por fim, agredida com uma telha na testa.



A vítima foi socorrida por populares e um grupo de pessoas abordou o agressor, que teria tentado fugir, até a chegada da Polícia Militar. O Samu fez a condução da adolescente ao Hospital São Francisco. O estado de saúde dela é crítico.