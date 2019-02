Federação Internacional de Handebol divulga tabela de jogos do Sul-Centro Americano, que será em Concórdia.

Definidos os confrontos do Centro Sul de Handebol Feminino

Na tarde desta sexta (22), o técnico da AAU UnC Concórdia reuniu seu elenco para repassar informações importantes sobre o I Campeonato Sul-Centro Americano de Handebol Feminino Adulto de Clubes, que será realizado no Centro de Eventos de Concórdia, no período de 12 a 16 de março.



Segundo o técnico “Agora com o regulamento da competição em mãos e com os confrontos marcados, a ficha caiu, e precisamos que todas (atletas), realizem os trabalhos com o máximo empenho, para que possamos colher os frutos lá na frente”.



O modelo de disputa será no sistema “todos contra todos”, e a tabela dos confrontos ficou assim definida:

Dia 12 de março

15:00 - Club Manuel Dorrego (ARG) x UNIP/São Bernardo (BRA)

17:00 - Club Ferro Carril Oeste (ARG) x Scuola Italiana di Montevideo (URU)

19:00 - AAU Concórdia (BRA) x Club Vieux Gaulois (CHI)

Dia 13 de março

15:00 - UNIP/São Bernardo (BRA) x Club Ferro Carril Oeste (ARG)

17:00 - Club Vieux Gaulois (CHI) x Club Manuel Dorrego (ARG)

19:00 - AAU UnC Concórdia (BRA) x Scuola Italiana di Montevideo (URU)

Dia 14 de março

15:00 - Club Manuel Dorrego (ARG) x Scuola Italiana di Montevideo (URU)

17:00 - UNIP/São Bernardo (BRA) x Club Vieux Gaulois (CHI)

19:00 – AAU UnC Concórdia (BRA) x Club Ferro Carril Oeste (ARG)

Dia 15 de março

15:00 - Club Ferro Carril Oeste (ARG) - Club Vieux Gaulois (CHI)

17:00 - Scuola Italiana di Montevideo (URU)- UNIP/São Bernardo (BRA)

19:00 – AAU UnC Concórdia (BRA) - Club Manuel Dorrego (ARG)

Dia 16 de março

15:00 - Club Manuel Dorrego (ARG) - Club Ferro Carril Oeste (ARG)

17:00 - Club Vieux Gaulois (CHI) - Scuola Italiana di Montevideo (URU)

19:00 – AAU UnC Concórdia (BRA) - UNIP/São Bernardo (BRA)

“Sabemos da responsabilidade que é fazer um evento deste tamanho, com a Federação Internacional de Handebol assinando a organização. Então estamos com o grupo trabalhando incessantemente, para que possamos ter uma grande competição em Concórdia” – relatou Schneider.

Sobre os ingressos, a expectativa do técnico concordiense é que eles já possam ser vendidos antecipadamente na próxima semana, ao valor de R$ 5,00 (cinco reais), por dia.



Existe a possibilidade, que será discutida com os membros da comissão técnica, de cobrar R$ 20,00 (vinte reais), para quem adquirir os ingressos para os cinco dias antecipadamente.

“Gostaríamos que a comunidade entendesse, até porque o handebol nunca cobrou ingressos nos jogos da Liga Nacional ou outro evento, mas esta é uma competição diferente, que trás um custo muito grande. Queremos que a comunidade entenda como uma valorização ao grupo, que nos últimos anos venceu as principais competições que participou. E nós vamos precisar muito do torcedor pois será uma competição dura”.

Schneider encerrou falando sobre uma surpresa que o regulamento para esta competição apresentou.

“Cada equipe pode convidar três atletas de outra equipe (dos seus respectivos países), e isso não é bom. Mas nós resolvemos manter o nosso grupo de trabalho em respeito a quem está diariamente treinando e se dedicando. Mas, pode ser que alguém faça uma “seleção” para vir para cá”.

O I Campeonato Sul-Centro Americano de Handebol Feminino Adulto de Clubes terá a transmissão de todos os jogos pela internet, e classificará o campeão para o Super Globe de Clubes, que acontecerá em junho, na China.

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU)