Crianças do 3º ao 6º ano da rede municipal de ensino participam do projeto que acontecerá nos dias 26 e 27 de fevereiro.

Nos próximos dias 26 e 27 de fevereiro, no Centro de Eventos de Concórdia, ocorre o Circuito ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, projeto oferecido pela empresa ENGIE Energia, para alunos do 3º ao 6º ano das escolas municipais. A previsão é envolver aproximadamente 670 crianças.



Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Fundação Municipal de Cultura, o circuito será realizado em quatro horários: das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, nos dois dias. Serão realizadas palestras, oficinas, jogos e outros, envolvendo temas como: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU; Objetivos Globais da ONU; Bem Estar e Saúde; transformação de objetos recicláveis; Preservação do Meio Ambiente, etc.



Os ODS – Objetivos de desenvolvimento Sustentável, compõem a nova agenda global para o desenvolvimento sustentável, adotada em setembro de 2015 durante a Cúpula das Nações Unidas. São, no total, 17 objetivos e 169 metas que integram uma agenda ainda mais ambiciosa e desafiadora que a dos ODM, fundamentada nos três elementos interligados do desenvolvimento sustentável: crescimento econômico, inclusão social e proteção ao meio ambiente.



