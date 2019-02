A direção do Galo e da ACOFF selaram parceria para a temporada 2019, as “Meninas do Galo” utilizarão o uniforme do Galo em competições de futebol que disputarem neste ano.



“É muito importante esta parceria em função do galo ser uma equipe respeitada no cenário estadual, e como a ACOFF já vem a anos disputando competições de futebol e atingindo bons resultados e títulos decidimos em conjunto unir as forças para a composição de uma equipe feminina do galo, o que virá a ajudar muito a equipe feminina a ter um bom crescimento no futebol como já tem no futsal”, destacou Emiliano Ferrari, diretor da ACOFF.



Já Jonas Guzzatto, presidente do Galo destaca, “para o Galo também é de grande importância essa união, vem agregar ao clube ter uma equipe feminina disputando competições e levando as cores do clube e do nosso município também com as Meninas do Galo, que precisam ser mais valorizadas no país do futebol, com essa parceria o clube cresce e o esporte em Concórdia ganha mais força, para que mesmo que lentamente conquiste ainda mais o apoio da comunidade, os clubes se unem pela cidade, mas é necessário a cidade e região apoiar também.”



A CBF exigiu para 2019 que todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro disputem e mantenham uma equipe feminina adulta e de base, e pensando no futuro o Galo desde já iniciará junto a ACOFF a manutenção para futuras exigências nacionais e estaduais.



O CAC auxiliará a equipe feminina com a alimentação semanal para atletas, uniforme de jogo, fisioterapia e transporte.



(Fonte: Ricardo Artifon/CAC)