Reitores das universidades comunitárias de Santa Catarina foram recebidos por Carlos Moisés na Casa D'Agronômica no fim da tarde desta quinta-feira, 21. Em pauta: desafios da educação e a ampliação de parcerias entre o Governo do Estado e as escolas de ensino superior do sistema Acafe. Em sua explanação, o governador salientou a importância histórica das instituições para o desenvolvimento regional e reforçou a necessidade dos dois lados andarem de mãos dadas.

“O encontro foi muito produtivo, pois reuniu todo o sistema Acafe. As universidades estão capilarizadas em toda Santa Catarina através desse sistema, que democratiza o acesso à educação. Discutimos, então, os projetos que o Estado pode desenvolver em parceria com essas universidades em todas as áreas. Nós precisamos usar a força da universidade em favor dos catarinenses, é isso que foi gestado hoje aqui”, destacou Moisés, relembrando que o governo passará a ter um indicador próprio para medir a qualidade do ensino.

Também presente ao encontro, o secretário de Estado da Educação, Natalino Uggioni, destacou a necessidade de o governo voltar a investir na formação de novos professores. Segundo ele, essa política está estagnada desde a década de 1990 e gera empecilhos tanto na melhora da qualidade de ensino da rede estadual quanto no desenvolvimento dos alunos nas universidades:

“Nós vemos um grande potencial de implementar ações em parceria para nos ajudar a formar os estudantes, que são a base das universidades. Os universitários podem ajudar os jovens na preparação para o vestibular, com aulas de reforço, por exemplo. Além disso, queremos criar uma grande frente de trabalho na formação de novos docentes e também reciclagem daqueles que já lecionam. Isso é um incentivo para que os mais jovens ingressem no magistério. Bons professores formam bons cidadãos”, ressaltou Uggioni.

Presidente do sistema Acafe, Günther Lother Perschy agradeceu a oportunidade de poder discutir a educação com a maior autoridade do Estado e colocou as universidades à disposição para implementar as parcerias.

“Posso resumir esse encontro em duas palavras: muito positivo. É uma grande oportunidade, já que temos uma grande capilaridade. Percebemos que o Estado está em um momento propício para novos projetos. E nós temos o capital humano, a infraestrutura e a vontade de contribuir. Essa é uma iniciativa muito salutar”.



(Fonte: Leonardo Gorges)