Policiais rodoviários federais apreenderam na tarde de ontem (quinta), na BR 282 em Faxinal dos Guedes, cerca de 10 mil maços de cigarros contrabandeados fabricados do Paraguai. Um homem foi preso.

A mercadoria estava em Um Fiat/Siena placas de Campos Novos. Os pacotes com cigarros ocupavam todo o porta-malas, banco traseiro e banco do passageiro do veículo.

O motorista, de 46 anos, foi encaminhado à Polícia Federal de Chapecó onde vai responder pelo crime de contrabando. Os cigarros seguiram para o depósito da Receita Federal em Joaçaba onde serão destruídos.

(Fonte: Nucom/PRF)