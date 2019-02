Tudo bem que o Deinfra está fazendo a parte dele, está tapando os buracos nas rodovias da região mediante um cronograma pré-estabelecido. Mas convenhamos, o Estado demorou demais para agir! Um dos resultados dessa morosidade foi um acidente de trânsito na SC 390, cujo causador foi um buraco na rodovia.

Claro! a precariedade das estradas não começou com o novo governo estadual. Já vêm de meses do antigo governo, que saiu no dia 31 de dezembro e pouco fez ou pouco agiu para a conservação e manutenção das estradas. O que estamos vivendo agora é apenas consequências. Tudo bem que houve um período de chuvas intensas, que danificaram as estradas. Porém, a situação crítica em que elas já se encontravam contribuiu para potencializar o problema que hoje estamos presenciando.

Reconheço que é fácil falar agora, que o problema passou a gritar aos nossos olhos. Mas sob o prisma da dinâmica das coisas, o início de um governo serve para o governador e secretários se inteirarem mais da situação da estrutura da Administração. Sem ser uma via de regra, isso impede que obras aconteçam já neste período. Esse rito ocorre sempre e em qualquer esfera. É o tal do “parar a máquina para enxergá-la melhor”.

Mas ai a pergunta que não quer calar! Para que serve um período de transição? Que inicia tão logo terminam as eleições e encerra quando o novo governo assume. Não é nesse período que as informações sobre disponibilidade de recursos são repassadas, serviços urgentes e emergentes são tratados e há a elaboração de um planejamento de contingência para as primeiras semanas ou primeiros meses da próxima gestão? Não é nesse período que isso tudo é discutido?

Salvo um erro de concepção de minha parte, para mim a resposta é sim!

Mas parece que na transição entre o último e o atual governo, o assunto “condição das estradas” não foi tratado com a devida atenção. Digo isso porque, a malha mais antiga das rodovias estaduais está precária em várias regiões do estado. Não é um privilégio exclusivo daqui. A queixa é meia geral!

O fato é que começou o ano, novo governo e aproximadamente um mês transcorreu até que houvesse a autorização orçamentária para o Deinfra realizar esse paliativo nas estradas. O ideal é que isso deveria ter começado, no máximo, na primeira semana desse governo, já que a gestão passada não fez e deveria ter feito.

Se o cronograma iniciado pelo Deinfra no começo desse mês, tivesse ocorrido no mês passado. Penso eu que os buracos da SC 390, em Concórdia, já estariam fechados. E estando fechados, o acidente registrado hoje pela parte da manhã não teria acontecido!

Para quem não acompanhou o jornalismo da Rádio Aliança na manhã de hoje, uma motociclista desequilibrou, caiu da motocicleta ao desviar de um buraco e chocou-se contra um outro veículo. A moça, de 20 anos, foi socorrida com suspeita de fratura na perna esquerda.

Pelos relatos, o acidente poderia ter sido mais grave, pelas circunstâncias em que ele aconteceu. O mais bizarro é que não é o primeiro fato em que os buracos da SC 390 são os culpados. No dia 18 do mês passado, em um fim de tarde, um homem de 50 anos fraturou a perna ao cair da moto em uma tentativa de desvio de buracos. Escapou de uns, mas caiu em um outro. Esse episódio também aconteceu nas proximidades de onde houve o acidente desta manhã.

Por fim, vamos mudar o parâmetro das coisas. Retiro parte do que foi dito aqui. Essas duas pessoas não foram vítimas dos buracos! Mas sim, da incompreensível lentidão do setor público.