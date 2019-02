Moradores solicitam reparos na Rua Ângelo Ari Biezus, no Bairro Imigrantes

Moradores e usuários da Rua Ângelo Ari Biezus, no Bairro Imigrantes, Concórdia, procuraram a Rádio Aliança para mostrar a situação de um trecho com problemas. Dois buracos obrigam os motoristas a trafegar na contramão. Eles reclamam que o local tem bastante movimento, pois além de ser a principal entrada do Bairro, na rua funcionam o Cartório Eleitoral, uma choperia, uma escola e também é um dos acessos ao centro comunitário.

O Jornalismo da Aliança fez contato com a Secretaria de Urbanismo e Obras. O secretário da pasta, Daniel Faganello, adiantou que obras devem ser realizadas em breve no local. “Sabemos da importância dessa Rua e também conhecemos o fluxo intenso dela. A pavimentação já está até licitada e já temos a empresa vencedora para a obra, porém precisamos aguardar que a Casan faça a troca da tubulação. Não podemos fazer o recapeamento da via sabendo que logo em seguida a Casan vai abrir novamente, para fazer a parte dela”, explica ele. “Aí teríamos que gastar outra vez para refazer a pavimentação e esta não é a forma correta de investir o dinheiro público”, argumenta o secretário.

Faganello também destacou que está cobrando agilidade da Casan nesta e em outras ruas também. Ele afirmou que se demorar, uma medida paliativa será necessária. “Como comentei, a gente só faz o recapeamento depois da troca da tubulação. Agora a Casan está fazendo o serviço na Rua Clóvis César de Oliveira e a próxima, de acordo com o cronograma, é a Ângelo Ari Biezus. Creio que nos próximos dias o pessoal faça o trabalho lá, assim como em outras diversas”, detalha. “Mas entendemos a situação do local e caso demore para que a Casan chegue nessa Rua, nós faremos algo paliativo. Estamos acompanhando e não vamos deixar de zelar pela segurança do público”, garante o secretário.