Mais de 1,5 kg de maconha foi localizada durante ação integrada entre as policiais Militar e Civil de Concórdia. O fato foi registrado na tarde de quinta-feira, dia 21. O entorpecente estava acondicionado em dois tabletes dentro de uma mochila abandonada nas proximidades de uma cascalhadeira naquela localidade.

A policia chegou até ao entorpecente através de denúncia anônima.



O entorpecente foi entregue na Polícia Civil para averiguação. A ação contou com o emprego do canil do 20º Batalhão da Polícia Militar.