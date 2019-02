Paula Simioni vai competir no Brasileiro de Natação Escolar.

A atleta da Associação de Pais e Amigos da Natação (APAN), Paula Simioni, foi convocada para integrar a Seleção Catarinense de Natação. A convocação objetiva a disputa do Campeonato Brasileiro Escolar que acontece no Rio de janeiro de 21 a 24 de março do corrente ano.



Segundo o técnico da APAN, Gerson Angnes, a competição reúne atletas na faixa etária entre 15 e 18 anos. O evento serve de seletiva para a seleção brasileira que vai disputar o Campeonato Mundial de Natação Escolar, em maio, no Rio de Janeiro.

(Fonte: FMEC)