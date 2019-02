Com o recurso, serão realizadas angioplastias e cateterismos no Hospital São Francisco

A Associação Beneficente Matheus Schropfer Costa – Abemasc, teve o projeto aprovado pelo Fundo Municipal dos Direitos Difusos – FMDD, no valor de pouco mais de R$ 520 mil, com uma contra partida de R$ 42 mil, para a realização de procedimentos cardíacos – angioplastia e cateterismo – em Concórdia, no Hospital São Francisco. Hoje, pacientes que não conseguem pagar pelo serviço, só conseguem atendimento em Xanxerê.



Com duração de 24 meses, o início das atividades ainda depende da apresentação de documentos, que serão fornecidos pela entidade no prazo de 15 dias, e de uma suplementação orçamentária, que deve ser votada na Câmara de Vereadores, para incluir o recurso no orçamento anual. Dados esses encaminhamentos, assim que o termo for assinado, os procedimentos cardiológicos podem ser realizados imediatamente. A intenção é atender demandas emergenciais e eletivas.

A aprovação do projeto, por meio de reunião, aconteceu nesta quinta-feira, 21 de fevereiro, na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal. O FMDD é oriundo de ações do Procon, e os recursos são gerenciados por um conselho gestor, presidido pelo Dr Leonir Vargas, além de representantes da entidade, do conselho e do poder público, com a presença de Daniel Keler, Flávio Zucchi Gorlin, Lourdes Cadorin, Anderson Dalvesco, Grace Simioni Menegat e Dr Eduardo da Costa.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM Prefeitura de Concórdia)