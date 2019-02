A equipe concordiense contratou no início da semana um novo técnico para trabalhar com a categoria sub-17, Adilson Machado vem do União Frederiquense e tem em seu currículo passagem por clubes gaúchos no trabalho de base, desde a segunda-feira (18) já vem trabalhando em conjunto com a comissão técnica com o apoio de Tonho Gil (coordenador da base).



O profissional é natural de Santa Maria, tem 41 anos de idade e 10 anos de experiência no futebol, com passagens pelas categorias de base do Juventude, Apafut, União Frederiquense e Lajeadense, já como axilar técnico e analista de desempenho no Guarani de Venâncio Aires e União Frederiquense onde estava trabalhando antes de chegar ao galo.

“Com certeza no Galo será mais uma oportunidade de crescimento profissional, e o objetivo principal do trabalho será o de desenvolver e qualificar o potencial de cada atleta para que no futuro possam compor a equipe profissional do clube, já nas competições que iremos disputar o objetivo sempre será o de estar entre os primeiros colocados”, destacou o treinador Adilson Machado.



(Fonte: Ricardo Artifon/CAC)