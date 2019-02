No dia 14 de fevereiro a prefeita de Arabutã, Leane Schmitt, esteve reunida com membros das diretorias das associações de agricultores de Nova Estrela e Arabutã. Na ocasião, foram apresentados novos implementos agrícolas adquiridos pelo município, e que já estão destinados às associações. Os implementos são os seguintes: duas ensiladeiras JF e dois distribuidores de adubo líquido Triton, no valor total de R$ 98.600,00 sendo R$ 88. 537,38 emenda do deputado João Rodrigues e R$ 10.537,38 como contrapartida da prefeitura e mais dois distribuidores de adubo liquido, da marca Mepel, no valor total de R$ 31.564,00 repassados pela Secretaria de Estado da agricultura e da Pesca.

"A administração sempre procura trabalhar em prol dos agricultores e entende que as associações são uma ferramenta de fundamental importância para as atividades da diárias da maioria das propriedades, sendo assim, procuramos fornecer a maior assistência possível para que os serviços fluam com mais qualidade e agilidade", destaca o secretário da agricultura de Arabutã, Douglas Braun.

O implementos serão essenciais para o dia a dia das propriedades rurais, auxiliando os agricultores em suas atividades. Ainda no encontro do dia 14 de fevereiro, os representantes das associações de agricultores tiveram a oportunidade de apresentar novas demandas à Administração Municipal. O Município mantém uma relação estreita com as associações, ouvindo as sugestões e, dentro das condições orçamentárias, atendendo os pedidos.

(Fonte: PG Comunicação)