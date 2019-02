A Secretaria de Educação instalou 24 climatizadores em educandários da rede de ensino municipal. Foram contemplados CMEIs, GEM e EBM. O investimento total soma mais de R$ 56 mil, sendo R$ 9.247,00 com recursos próprios. Os aparelhos garantem o conforto e bem-estar das crianças atendidas pelos centros de educação.



São crianças desde o berçário, nos CMEIs, até alunos do 5º ano, beneficiados com os novo sistema de climatização. Além de salas, refeitório, biblioteca, entre outros espaços, receberam os itens. Segundo as profissionais das escolas, os novos aparelhos deixam as crianças calmas, e melhoram até a qualidade da hora do soninho, no caso dos berçários.



Foram instalados oito climatizadores no GEM Prof. Nelly Muller de Lima, escola inaugurada no último dia 9 de fevereiro, cinco no CMEI Frei Lency, outros cinco no CMEI Petrópolis, três no CMEI Santa Rita e no EBM Melvin Jones e no CMEI Amigo da Criança, uma unidade em ambos. A licitação contemplou o custo da compra e da instalação dos climatizadores.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)