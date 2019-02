A Prefeitura de Concórdia vai contratar estagiários. As inscrições para o processo seletivo estão abertas até o dia 24 deste mês e devem ser feitas no site www.concordia.sc.gov.br, através do banner “Processo Seletivo de Estagiário”. Basta preencher o formulário e enviar.

Poderão participar do seletivo alunos matriculados e frequentando o Ensino Médio, Ensino Médio/Informática, Magistério ou os cursos de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Arquitetura, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Pedagogia, Psicologia, Educação Especial, Ciências Biológicas, História, Matemática, Sistemas de Informação, Processos Gerenciais, Processamento de Dados, Gestão Financeira, Farmácia, Enfermagem e Gestão Pública.

A prova será realizada provavelmente no dia 17 de março pela manhã. O local ainda não foi confirmado.