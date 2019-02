Ficou para o dia 27 desse mês a realização do Congresso Técnico da Copa CDL de Futebol Suíço. O encontro, que estava agendado para a noite desta quinta-feira, dia 21, foi alterado por causa da alteração do local das partidas, que seria na SER Sadia. O encontro permanece sendo no Centro Cultural, a partir das 19h30.