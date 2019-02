Comerciantes de Alto Bela Vista se reuniram coma prefeita Catia Tessman Reichert e com vereadores na última semana para sugerir ações ao governo municipal, que visam a movimentação econômica no município. Ideias foram apresentadas pelos empresários e serão analisadas pelos administradores. Dentre as sugestões do comércio, estão o transporte para agricultores e a realização de uma feira no município.

Os empresários solicitaram que a Prefeitura estude uma possibilidade de transporte para pessoas do interior que queiram ir até a cidade. “Muitas famílias ainda não têm carro próprio e utilizavam o ônibus escolar, como carona. Isso não é mais possível, segundo a Prefeitura, e percebemos que nosso movimento diminuiu. Muitos agricultores vinham ao banco, nos mercados e no comércio em geral com mais frequência”, conta a empresária, Karina Bernardi Bervian.

Os comerciantes também solicitaram informações sobre o planejamento de ações da Prefeitura, relacionadas ao comércio. “Nós temos um grupo do comércio que já se mobiliza e elaborou um calendário promocional. Nós mesmos fazemos campanhas ao longo do ano, como o Economiza ABV, por exemplo. Mas queremos saber se há alguma programação de ações e eventos da Prefeitura, além dos tradicionais, pois eles também geram movimentação econômica”, destaca Karina.

Outra sugestão do comércio foi a realização de uma feira em Alto Bela Vista. “Já tivemos este evento aqui, mas há alguns anos não é mais realizado. Peritiba e Ipira fizeram recentemente e temos a expectativa de que ela seja retomada em Alto Bela Vista. Também sugerimos isso à prefeita”, ressalta a empresária. “A feira é uma oportunidade para o comércio expor seus produtos e serviços, para os munícipes e para pessoas de fora, ou seja, é uma forma de mostrar o que temos aqui. Além disso, a população também pode conhecer novas empresas e o que elas oferecem”, finaliza Karina.

O Jornalismo da Aliança fez contato com a prefeita Catia. Ele comentou que as sugestões estão sendo avaliadas e adiantou algumas questões. “A feira nós vamos realizar no próximo ano. Ainda não definimos a data, talvez seja no mês de aniversário do município. Uma comissão será formada em breve para começar a tratar do assunto”, afirmou.

Sobre o transporte a prefeita comentou que a assessoria jurídica da Prefeitura está analisando o pedido. “Temos que trabalhar conforme a lei determina, mas estamos estudando possibilidades para tentar atender esta demanda também. Em breve devemos nos reunir novamente para tratar do assunto”, adiantou.

Catia também destacou a iniciativa dos comerciantes em promover a reunião. “A gente está aqui para ouvir a população e buscar solução para as demandas. Gostamos dessa iniciativa, queremos trabalhar juntos. Nós já temos alguns projetos voltados ao comércio, como a Nota Belavistense, que incentiva a compra no comércio local, o Gerainvest, que nos permite fazer empréstimos para empresários investirem no município, mas mesmo assim gostamos de ouvir as sugestões, isso ajuda no desenvolvimento local”, ressaltou a prefeita.