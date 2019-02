A convite de vereadores, chefe do Procon de Chapecó fala sobre fiscalização

Para engrossar o debate sobre a necessidade de reforço na fiscalização do preço dos combustíveis em Concórdia, os vereadores Edno Gonçalves (PDT) e André Rizelo (PT) convidaram o coordenador Executivo do Procon de Chapecó, que também é vice-presidente do Fórum dos Procons de Santa Catarina, Paulo Luiz Balancelli, para explanar sobre o tema na tribuna.

Ele participou da sessão ordinária nesta quinta-feira (21) e falou sobre os trabalhos que são realizados pelo órgão junto aos postos no município vizinho. Balancelli salienta que o trabalho começou de maneira inovadora e hoje há uma atuação forte junto a esses estabelecimentos. “Nosso objetivo é trabalhar pelo consumidor e para isso a gente busca as leis necessárias”, frisa.

Em sua fala, o coordenador do Procon de Chapecó disse que o órgão percebeu desde o início uma disparidade com relação à diminuição dos preços que vinham sendo praticados pela Petrobrás. E salienta que muitas das ações são amparadas pelo Código de Defesa do Consumidor. “Num primeiro momento, a queda foi grande em Chapecó. Uma média de R$0,20, pode chegar a R$ 0,50 em alguns postos”, diz.

Balancelli também aponta as ações conjuntas realizadas entre Procon e Ministério Público em Chapecó e que apuram alguns fatos, inclusive relacionados a suspeitas de cartéis, e podem ser transformados em recomendações para melhorar a vida dos consumidores. “Muitos Procons num primeiro momento não seguiram no mesmo caminho, mas a maioria acabou seguindo. Num primeiro momento vamos de forma pedagógica, avisar o que seria possível e depois podem ser tomadas outras providências”, explica.

Sobre este assunto, o vereador Edno Gonçalves reforçou o agradecimento pela presença de Balancelli na sessão. E disse que vai seguir com os apontamentos para que o Procon de Concórdia possa atuar de forma parecida. “Diagnósticos da ANP mostram que Concórdia tem a gasolina mais cara do Estado. Vamos fazer uma indicação para que possa encaminhar uma cópia da recomendação feita em Chapecó ao Procon de Concórdia pra que possamos ter decréscimo nos preços. É uma troca de experiências”, defende.



(Fonte: Daisy Trombetta/Ascom/Câmara de Vereadores)