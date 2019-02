Uma mulher que trabalha em Concórdia tentou enganar a empresa onde atua, com um atestado médico falso. Ela apresentou o "documento" para poder faltar ao trabalho, porém os responsáveis desconfiaram e descobriram a fraude.

A empresa registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia. De acordo com as informações relatadas, a proprietária notou que alguns dados não estavam corretos no atestado.

Para ter certeza, ela fez contato com a clínica médica que aparecia no documento falso e constatou a fraude. Também foi descoberto que a funcionária não teria consultado na clínica.

A mulher poderá responder por falsificação de documentos.