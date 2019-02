O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Concórdia – Sindilojas – enviou comunicado na semana passada a respeito dos horários de trabalho das lojas do município e da região para o período do carnaval. De acordo com a informação repassada, cada estabelecimento terá liberdade para definir seus horários de funcionamento, podendo todos trabalhar normalmente sem feriado.





Conforme o comunicado do sindicato, presidido por Leocérgio Sarturi, a convenção 2018/2019 não prevê regras especiais para sobre o funcionamento do comércio durante o período do carnaval. A nota diz que, considerando que a data não é um feriado nacional, as empresas varejistas possuem ampla liberdade para definir a abertura das portas e horário de funcionamento.





Tradicionalmente, a partir de recomendação do Sindilojas, em acerto em convenção coletiva, os estabelecimentos fazem feriado na segunda-feira anterior à terça-feira de carnaval. Neste ano, isso ocorreria no dia 4 de março. Mas, conforme Sarturi, 2019 vai mudar o padrão por conta de o município não ter carnaval como nos anos anteriores.

(Fonte: Ascom/CDL Concórdia)