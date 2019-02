Em quase dois meses completos do ano de 2019, a Secretaria Municipal da Saúde de Concórdia identificou 59 focos do mosquito da dengue. A informação foi confirmada durante a quarta-feira, dia 20, pelo Setor de Combate a Dengue. O montante corresponde a 58% de aumento, se comparada ao mesmo período de 2018.



Conforme os dados da secretaria, o bairro Petrópolis lidera o ranking com 14 casos, seguido pelo Centro com nove; Nazaré, Novo Horizonte e Nações com cinco cada; Jacob Biezus com quatro; Catarina Fontana, Industriários com três; Sunti e Itaíba com dois; Guilherme Reich, Santa Cruz, São Miguel, Estados, Natureza, Imperial e Salete, cada um com um caso.



Dos 59 focos, dois deles foram localizados no Novo Horizonte em bromélias, planta muito apreciada pelas pessoas, mas que acumula água tornando-se um local de risco para a proliferação do inseto. A coordenadora do programa de combate à dengue, Mara Sampaio, alerta para os cuidados com o cultivo da espécie.

“São plantas muito bonitas, mas oferecem sério risco por serem hospedeiras do mosquito e a população precisa entender isso”, analisa.



Segundo a coordenadora, alguns focos também foram encontrados em vasos de plantas, o que justifica ainda mais as ações que estão sendo tomadas pela secretaria no recolhimento e descarte desses recipientes.



Visando intensificar os trabalhos, a responsável pelo programa informa que os agentes irão visitar o bairro Novo Horizonte nesta quinta, dia 21 e o Nações na sexta, dia 22, dando sequência as ações que buscam minimizar as possibilidades de uma possível infestação no município.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)