A Secretaria de Urbanismo e Obras iniciará, na próxima segunda-feira, 25, a instalação de 100 novos conjuntos de lixeiras na região central de Concórdia. A empresa vencedora da licitação também vai prestar o serviço de colocação das lixeiras. A compra visa atender as solicitações da população e assegurar a limpeza dos ambientes públicos.



O secretário, Daniel Faganello, explica que a Administração Municipal não distribui lixeiras nas ruas em frente as residências, sendo responsabilidade da prefeitura a instalação em locais públicos, como praças, escolas e postos de saúde. Os 100 conjuntos foram licitados ainda em setembro do ano passado, com ordem de compra no dia 2 de janeiro.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista/ASCOM Prefeitura de Concórdia)