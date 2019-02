Um cadeirante ficou ferido em acidente de trabalho, registrado na tarde desta quarta-feira, dia 20, no bairro das Nações, em Concórdia. A vítima, de 59 anos, se feriu quando cortava uma tábua com um equipamento serra copo.



conforme informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, que atendeu a ocorrência, a broca quebrou, o equipamento trafou e acabou provocando laceração no braço da vítima. A vítima também ficou ferida no peito.



O cadeirante foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital São Francisco, onde passou por cirurgia.



(Com informações do repórter André Krüger)