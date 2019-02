Os treinos da AEP Termas de Piratuba Futsal iniciaram na última semana. Além do trabalho de preparação física, as atividades com bola também já estão sendo realizadas. Para observar o desempenho do time e conhecer mais características dos jogadores, um amistoso será realizado nesta sexta-feira, dia 22. O jogo acontece no Ginásio Professor Sérgio Alfredo Hack, às 19:30h, com entrada gratuita.

Este será o primeiro jogo da AEP com a equipe formada para a temporada 2019. O adversário para o amistoso é o Futsal São Lourenço. "A ideia á fazer uma avaliação do grupo, ver a atuação dos jogadores novos e dar a oportunidade para todos", explica o técnico Serginho Schiochet. "Sabemos que ainda não chegamos onde queremos na questão de postura tática, mas é importante oportunizar um confronto para que os atletas atuem", ressalta.

O treinador também comenta que o adversário é um time que dará trabalho. "Eles disputam a Divisão Catarinense, mantêm o grupo do ano passado, então será uma equipe bem preparada. Porém, o resultado neste momento não é o mais importante", destaca Serginho. "Acredito que é uma oportunidade também para que o torcedor conheça nosso time que estará em quadra em 2019", convida ele.

Partidas oficiais

No dia 02 de março o time já faz a primeira partida da Copa dos Campeões, contra a AGN de Capinzal. O jogo da volta acontece no dia 09. Ainda em março iniciam a Copa SC e a Liga Catarinense de Futsal. A equipe também vai representar Piratuba nas competições da Fesporte.