Dez candidatas vão disputar as duas faixas de Rainha do Kerb de Peritiba

Depois de Piratuba, Ipira e Arabutã, quem já inicia os preparativos para o Kerb 2019, é Peritiba. A primeira atividade da programação é a escolha da Rainha e Princesas da festa. O prazo de inscrições já foi encerrado e 10 candidatas vão desfilar. O baile que define as representantes do evento típico acontece no dia 1º de março, no Centro de Formação, a partir das 20h.

A entrada será gratuita e animação vai ficar por conta da Banda Choppão. "Nossa expectativa é muito boa. Temos cinco candidatas na categoria adulta e mais cinco na categoria mirim. Além disso, a Banda é muito boa e a entrada será gratuita", comenta a secretária adjunta e Cultura, Marlene Klein.

Na categoria mirim as candidatas são; Adrieli Thaís Conte, Bruna Maltauro, Michele Luiza Neise Gross, Natália de Abreu da Silva e Tainá de Cândido Rauber.

Já na categoria adulta, vão desfilar; Giovana Rodrigues dos Santos, Jênifer Streit Borges, Kássia Fiorese Rech Gerhardt, Luana Cristina Klein Maraschini e Vanessa Regina Rauber.

O Kerb de Peritiba será realizado de 17 a 25 de maio. A programação está praticamente definida, mas os organizadores preferem divulgá-la assim que todos os contratos com as bandas estiverem assinados.