O secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Rogério Nunes Vieira, anunciou nesta terça-feira, (19) o desligamento da administração de Piratuba. Vieira ocupou o cargo por um ano e quatro meses. “ Trouxemos as discussões dos temas relevantes deste importante setor para as reuniões e avançamos com práticas como a substituição da distribuição de adubo orgânico por químico, o que viabilizou o acesso ao benefício à 100% dos agricultores, este é apenas um dos exemplos”, afirma.



A saída do secretário tem caráter pessoal, segundo ele e se dá devido à uma proposta profissional.“Me desligo do cargo, mas não da administração, em que pretendo continuar acompanhando de perto os avanços e auxiliando com propostas e opiniões, afinal tenho gratidão pela oportunidade que recebi para conduzir a pasta”, garante Vieira.



O prefeito Olmir Paulinho Benjamini enalteceu e agradeceu a contribuição de Vieira ao setor: “O Rogério é uma pessoa de muitas amizades, ligado ao movimento cooperativista e isso trouxe um dinamismo muito bom e nos deixou em contato permanente com os agricultores”, registrou.



A Prefeitura deve anunciar nos próximos dias quem irá ocupar a pasta.

Fonte: Ernóy Matiello / Ascom Prefeitura