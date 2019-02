Com data definida para iniciar na quarta-feira (27), a 8ª Copa CDL de Futebol Suíço terá o Congresso Técnico nesta semana na quinta-feira (21), às 19h, no auditório do Centro Cultural.

O encontro terá como finalidade apresentar o evento para a imprensa, assim como o regulamento e os primeiros confrontos. A expectativa dos organizadores é de recorde de equipes inscritas. No ano anterior participaram 21 times envolvendo mais de 300 atletas.

A primeira fase que começa na semana seguinte nos campos da Ser Sadia terá um jogo de abertura entre entidade e imprensa como forma de integração. A competição esportiva é promovida pela CDL Concórdia e a arbitragem será coordenada pela Liga Concordiense.

De acordo com o diretor de esportes, Cemilton Jung, a ideia do Congresso é ainda apresentar as regras da competição que promete ser intensa nos próximos meses. “As equipes chegam preparadas para a Copa CDL e para recebermos tantos atletas precisamos de organização. Lembrando que além da competição dos adultos teremos mais uma edição do evento das crianças e adolescentes em parceria com a Apaca Concórdia”.



As partidas estão agendadas para acontecer na segunda e quarta-feira e todos os torcedores estão convidados a prestigiar os times. No local haverá uma estrutura de alimentação.

(Fonte: Jornalista Responsável: Fabiana Passarin/ASCOM/CDL Concórdia)