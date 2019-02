A Polícia Militar de Concórdia prendeu na noite desta terça-feira, dia 19, um homem de 24 anos. Ele é suspeito de fazer disparos de arma de fogo contra um homem de 34 anos duas vezes, uma no dia 10 e outra no dia 11 deste mês no Bairro Santa Rita .

As guarnições da Rádio Patrulha e do PPT fizeram a abordagem do veículo que o suspeito dirigia na Rua Santa Catarina, no Bairro Nazaré. Os policiais tinham informações de que ele poderia estar transportando drogas. Com auxílio dos cães do Canil da PM, foram encontrados 15,6 gramas de cocaína escondidas no volante do carro.

Ao verificar os dados, foi constatado que um mandado de prisão havia sido expedido nesta terça-feira, em função da suspeita da tentativa de homicídio. O homem foi detido e levado à Delegacia.

O Jornalismo da Rádio Aliança fez contato com a advogada Alana Lazzari, que trabalha na defesa do suspeito. Ela explicou que esta prisão é temporária e que ela fará o pedido de revogação. O suspeito passará por audiência de custódia nesta quarta-feira, em função da droga encontrada no carro.