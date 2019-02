A Sadia resgatou uma de suas campanhas mais icônicas da década de 1980 para mostrar porque é, há décadas, a marca preferida dos brasileiros quando o assunto é presunto. Mas essa história começou bem antes disso. Fundada em 1944 na cidade de Concórdia (SC), a Sadia iniciou a fabricação do produto na década de 50, com uma pequena distribuição regional. Nessa época, a peça de presunto já possuía o “S” estampado em relevo e era toda embalada a mão com papel filme.



Foi na década de 80 que a demanda cresceu devido ao sucesso do produto e veio a necessidade de construir uma fábrica maior. A empresa tornou-se, assim, a pioneira na produção em escala industrial. “Temos orgulho em fazer parte do dia a dia da mesa dos brasileiros com o presunto Sadia. O produto é reconhecido por sabor e qualidade superior, além dos rigorosos processos de produção”, comenta Sandro Leite, gerente da unidade de Concórdia.

A campanha que está no ar desde janeiro traz o filme que fez sucesso na TV nessa época, em que um garoto faz um teste cego e reconhece o presunto Sadia ao provar o sabor inconfundível. Criado pela África e produzido pela Alice Filmes, o novo vídeo traz o tom de nostalgia ao mostrar, ao longo de várias décadas, pessoas se deliciando com o produto enquanto assistem ao antigo comercial até chegar aos dias atuais, com duas crianças que disputam o mesmo sanduíche com presunto Sadia e decidem brincar de maneira parecida



Sobre a Sadia

Sinônimo de qualidade superior e praticidade, a Sadia, que também é a marca de alimentos mais valiosa do país, está presente na mesa do consumidor há mais de 70 anos. Ao longo desse período, a marca conquistou a confiança de milhões de famílias ao oferecer propostas inovadoras e soluções adequadas para diferentes ocasiões de consumo. Está inserida em uma cadeia produtiva longa, que tem início no campo com a criação de aves e suínos e ampla distribuição pelo Brasil, presente em mais de 150 mil pontos de venda em todo o país. Tem um portfólio amplo e diversificado, pensado para atender todos os públicos. Investe constantemente para manter o pioneirismo e protagonismo no setor e, com isso, é referência nas categorias em que atua.

Sobre a BRF



Com um portfólio amplo de produtos e marcas consagradas como Sadia, Perdigão e Qualy, a BRF possui mais de 90 mil funcionários comprometidos com a gestão, qualidade e inovação na produção de alimentos. Presente em mais de 140 países, a companhia é reconhecida internacionalmente por sua atuação baseada no crescimento e desenvolvimento sustentável. Com uma história de mais de 80 anos, produz alimentos que são fonte de força para colocar a vida em movimento, todos os dias, para o maior número de pessoas em todo mundo.

(Fonte: Imprensa/BRF)