Nesta segunda-feira (18) deu-se início ao mais novo projeto do Concórdia Atlético Clube, a Escolinha do Galo, que atende crianças de 6 a 13 anos nos turnos da manhã e tarde.



Foi possível perceber no rosto dos pais e crianças a felicidade em estar iniciando as aulas nas escolinhas do clube, e também em campo como estavam alegres por estar praticando o esporte.



A Escolinha do Galo faz parte do projeto de se tornar um clube formador para que futuramente estas crianças possam compor as equipes de competição do clube tanto nas categorias de base como na equipe principal, com o intuito de fazer o Galo do Oeste crescer ainda mais.



Ainda existem vagas, e para fazer a matrícula é necessário se dirigir até o escritório do clube que fica localizado abaixo da arquibancada descoberta (lado esquerdo) do Estádio Domingos Machado de Lima.



O investimento para inscrever o aluno na escolinha é de R$ 75,00 (camisa + calção + meião) e de R$ 60,00 de mensalidade.



(Fonte: Ricardo Artifon/CAC)