Trabalhando com a meta de concluir as obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Concórdia no mês de abril, a CASAN informa aos moradores que no final do primeiro semestre deste ano, ou no início do segundo, deve autorizar a conexão das residências à rede coletora.

Os proprietários devem ficar atentos pois serão informados da autorização em suas faturas de água, e receberão também em suas casas um documento e um fôlder explicativo sobre como fazer a conexão à Caixa de Inspeção (CI) implantada em frente ao imóvel.

A CASAN lembra que as adaptações necessárias no imóvel para utilizar o serviço público de esgoto são de responsabilidade do proprietário. A orientação da Companhia é de que o morador busque o auxílio de um encanador ou instalador hidráulico, que irá verificar como realizar a conexão das tubulações internas ao sistema público de coleta e tratamento de esgoto.

A Companhia informa também que quando o sistema entrar em operação, será iniciada a cobrança pelo serviço. O custo da coleta e tratamento dos resíduos será o equivalente a 100% do valor da fatura de água. Se, por exemplo, em uma residência os moradores consomem R$ 50,00 de água, o custo do serviço de coleta e tratamento de esgoto será também de R$ 50,00, somando um total de R$ 100,00.

Os bairros beneficiados com a rede de esgoto são o Centro, Jardim, Vista Alegre, Imigrantes, São Miguel, Liberdade, Floresta, Imperial, Sunti, Nazaré e Nações. Quando o sistema estiver em funcionamento, a cobertura de esgoto em Concórdia passará de 6% para 42%, uma das maiores de Santa Catarina.

A ampliação do Sistema Público de Esgotamento Sanitário de Concórdia está recebendo investimento de R$ 41,24 milhões. Mais 25 mil habitantes serão contemplados nesta etapa. O projeto total inclui 2.996 ligações domiciliares, 55.756 metros de rede coletora, 6.160 metros de emissários, quatro estações elevatórias de esgoto e uma Estação de Tratamento de Esgoto.

Saiba Mais:

Por que o esgoto precisa ser tratado?

O sistema de coleta e tratamento evita a contaminação das pessoas e a transmissão de doenças. Além disso, é fundamental tratar o esgoto para conservar os ambientes naturais, pois o despejo de esgoto nas águas dos rios ou no mar provoca poluição e pode provocar a morte de peixes e de outros seres aquáticos. A destinação inadequada de esgoto é uma das principais causadoras da poluição do solo, de águas subterrâneas, de mananciais de superfície e de cursos d’água.

O que é sistema coletivo de esgotos?

Em um grande número de residências o que ocorre é o tratamento individual, que é feito nas fossas e sumidouros. Nos sistemas coletivos administrados pela Casan, o esgoto é coletado em cada imóvel, passa por uma rede de tubulações e é levado para ser depurado em uma estação de tratamento. Só depois retorna à natureza.

Qual a importância de um sistema público de esgotamento sanitário?

São diversos benefícios, especialmente à saúde. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que 70% da mortalidade infantil até cinco anos é motivada por doenças que poderiam ser evitadas com uma adequada estrutura de saneamento. Além disso, o tratamento em larga escala nas cidades é fundamental para preservação dos mananciais, onde a água é coletada para abastecimento da população.



Há ainda benefícios do ponto de vista econômico, com valorização dos imóveis, redução dos gastos com tratamento de doenças (estudos apontam que para cada R$ 1 investido em saneamento básico há uma redução de cerca de R$ 4 a R$ 5 nos gastos com medicina curativa) e estímulo a atividades de lazer e de turismo.



(Fonte: Rhayana Cordeiro/Ascom/SES)