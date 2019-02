A CDL Concórdia realiza na próxima terça-feira (26), o Lançamento Oficial da 2ª edição do Bazar Confecções, Calçados e Acessórios, às 8h30min, no auditório do Centro Cultural. A feira é uma promoção da entidade de classe lojista e empresarial com o apoio da Prefeitura Municipal.

O evento direcionado para as empresas do ramo e associadas da entidade, assim como imprensa tem como objetivo apresentar as novidades deste ano como mudança do local para o Ginásio da Ser Sadia ampliando o número de estandes e expositores.

Na ocasião os organizadores estarão comercializando os espaços que serão limitados. O regulamento com dados pertinentes de montagem, abastecimento, internet, segurança e atribuições dos expositores e as informações gerais de divulgação e horários de funcionamento também serão apresentados aos convidados.

Em 2017 o Bazar girou em três dias R$380 mil em negócios imediatos e reuniu 15 mil visitantes da cidade e região. De acordo com o presidente da CDL Concórdia, Rogério Cecchin, março será marcado por mais um grande evento criado e planejado com muito carinho pela entidade. “É um evento que já faz parte do calendário da CDL Concórdia, e esperamos que todos os espaços sejam comercializados ainda na manhã do lançamento”.

O dirigente ainda ressalta que o Bazar além de contemplar um amplo número de empresas associadas, ampliando o resultado imediato das vendas será uma ótima oportunidade de economia para os consumidores que devem encontrar na feira centenas de produtos de qualidade e com preços variados. “O Bazar é o momento ideal de trocar as peças do armário, adquirir itens de inverno e ainda presentear. Acreditamos em grande participação dos empresários e da população em geral que prestigiando o Bazar faz girar a economia local”.

As empresas interessadas em conhecer o formato deste ano devem confirmar presença através do telefone 34420238 com Sandra.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)