A Câmara de Vereadores de Concórdia sediou, na tarde desta terça-feira (19), uma audiência pública para apresentação e avaliação do cumprimento das metas fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) do município, relativas ao 3º quadrimestre de 2018.

A apresentação dos dados foi feita pela diretora financeira da Secretaria de Finanças, Eliza Tebaldi Borsati. Compareceram os vereadores da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Anderson Guzzatto (PR), Edno Gonçalves (PSB) e Artemio Ortigara (PR).

Conforme os números apresentados, as despesas próprias com saúde atingiram 23,82%, sendo que o percentual mínimo previsto é de 15%. Já na área de educação, o percentual mínimo previsto em lei é de 25%, sendo que o município já investiu 30,39%. Outro índice apresentado envolve os limites estabelecidos para o gasto com pessoal e encargos. O município tem o gasto de 43,07% sendo que o limite é 60%.

Ainda de acordo com as planilhas apresentadas, a Administração Municipal tem em caixa, como renda bruta consolidada, exatos R$ 62.239.720,42. Questionados pelo vereador Mauro Fretta (PSB), os membros do Executivo afirmaram que o total de recursos livres – que não estão empenhados – ultrapassa os R$ 19 milhões.

Cifras que chamaram a atenção do vereador Evandro Pegoraro (PT). Ele questionou a aplicação destes recursos, que poderiam ser aplicados para solucionar as demandas da população, por exemplo. “São recursos significativos que estão parados em caixa. É interessante termos acesso aos planos de investimento deste dinheiro”, diz.

Conforme Guzzatto, presidente da Comissão, os índices estão dentro do estabelecido e a saúde financeira do município se mantém boa, o que é motivo de elogios diante de um cenário econômico delicado no país.

(Fonte: Daisy Trombetta/Ascom/Concórdia)