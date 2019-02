O deputado Neodi Saretta (PT) solicitou ao governador do Estado e ao secretário de Estado da Segurança Pública, o aumento do efetivo de policiais militares para o município de Piratuba.





Conforme explica o parlamentar, a Polícia Militar do município vem operando com efetivo bastante reduzido, o que tem dificultado o atendimento de ocorrências e proteção à população. Além de Piratuba, a PM também atende municípios do entorno, por isso a necessidade de mais policiais.





Saretta salientou que Piratuba é um importante destino turístico do estado, registrando anualmente mais de 400 mil visitantes de várias regiões do país, por isso é importante ter mais policiais para garantir a segurança dos moradores e também dos visitantes.

Ascom/Saretta