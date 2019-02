Duas mulheres estavam no veículo de Brasília. Uma morreu no local e outra foi levada para Joaçaba em estado grave.

Bombeiros de Catanduvas foram acionados por volta das 11h30 desta terça-feira (19), para atendimento a um grave acidente de trânsito no KM 424 da BR 282 em Vargem Bonita. A colisão frontal envolveu um Voyage com placas Brasília/DF e um caminhão com placas de Guaramirim/SC.

Uma mulher de 19 anos que ocupava a carona do automóvel faleceu no local e a condutora de 21 anos foi socorrida em estado grave pelos bombeiros e entregue ao SAMU, que conduziu ao Hospital Universitário Santa Terezinha em Joaçaba.

O motorista do caminhão não se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve apontar as causas do acidente.

(Fonte: Blog do Paulo Gonçalves)