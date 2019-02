A temporada de 2019 será uma espécie de ano decisivo para as pretensões da Associação Concordiense de Futsal em voltar à Liga Nacional de Futsal em 2020. Fora das quatro linhas, serão os 12 meses que a direção do clube terá para se organizar também financeiramente e voltar para a vitrine do futsal brasileiro, onde a ACF esteve pela última vez em 2017. Se esse objetivo não for alcançado no próximo ano, vejo como difícil isso acontecer em 2021. A Umbro, dona da vaga que o time de Concórdia vinha ocupando, está de licença junto a organização da Liga Nacional de Futsal. Neste momento, a probabilidade é de que essa vaga seja cedida mais uma vez para a ACF, caso ela retorne ao cenário nacional. Do contrário, ao meu ver, é grande a chance de que essa mesma vaga vá para outro clube a partir do próximo ano.



Estamos falando sobre isso porque a ACF iniciou a sua pré-temporada nesta semana com uma equipe predominantemente sub-20 para disputar os Jogos Abertos de Santa Catarina e Divisão Especial. Ou seja, a base vai representar o adulto. Ainda é cedo para tecer prognósticos sobre como vai ser o desempenho do time nesta temporada. Não vi e nem assisti um jogo sequer no ano passado. Mas quem viu, afirma que o elenco desse ano é inferior ao time de 2018, que tinha alguns atletas do adulto. Porém, todos concordam que no esporte teoria e prática não andam juntas. Afinal de contas, um time sem muita perspectiva pode surpreender. Do mesmo modo que uma equipe com elenco recheado de craques pode decepcionar.



Mesmo sem muitas perspectivas, presumo que o desafio do time seja não ficar na ultima colocação do estadual da Divisão Especial, assim como aconteceu no ano passado. Por outro lado, é nítido que pela categoria sub-20, as perspectivas são positivas. Afinal de contas é o atual campeão estadual e agora tem o desafio e condição de fazer um bom papel na Taça Brasil. O mesmo se aplica às demais categorias de base, que renderam bons frutos no ano de 2018.



Sob o prisma de retorno a Liga, o maior desafio será fora das quatro linhas, através da diretoria. A ideia é otimizar arrecadação para o pagamento de praticamente toda a dívida para que o clube seja recapitalizado e tenha condições de se organizar para alcançar o objetivo de estar novamente no cenário nacional. É um trabalho árduo num prazo que será de dez meses. Todos sabem que se isso não acontecer, a vaga da Umbro pode ir para outro lugar. Nessa condição, a ACF teria que comprar uma franquia ou achar um investidor disposto a desembolsar algo superior a R$ 500 mil para ter essa franquia e repassar para o clube. Convenhamos, nessa condição é difícil achar alguém que tenha esse dinheiro disponível para colocar nisso!



Diante do que foi colocado até aqui, dá para sintetizar sem erro que esse ano será de grandes desafios para a ACF. Tão grandes que o retorno à Liga Nacional em 2020, por si só, será o motivo da volta olímpica no fim dessa temporada!