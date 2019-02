As inscrições para o Concurso Público de Itá estão abertas e devem ser feitas através da internet. Os interessados precisam acessar o site amauc.org.br até o dia 28 de fevereiro. A taxa para inscrição é de R$ 50,00, para os cargos de nível fundamental, R$ 100,00, para os cargos de nível médio e médio/técnico e R$ 150,00, para os cargos de nível superior.

Os salários variam de R$ 1.238,97 a R$ 3.243,03. Todos os aprovados terão vale-alimentação. Os cargos de 20h semanais recebem R$ 130,00, e para os cargos com 40h semanais, o valor do vale é de R$ 260,00.

As vagas são para os cargos de agente de serviços, zeladores, operadores de máquinas, motorista, mecânico, auxiliar administrativo, agente administrativo, técnicos de enfermagem, técnico em higiene bucal, farmacêutico, psicólogo, fiscal de tributos, auxiliar de creche, auxiliar de classe e professores.

A avaliação do concurso público será através de provas escritas, títulos e práticas. As provas escritas serão realizadas no dia 24 de março.