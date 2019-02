Prazo encerra no fim do mês. Inscrições devem ser feitas no Centro Cultural. Concurso será no dia 13 de abril.

Está aberto até o fim desse mês o prazo de inscrições de candidatas para o Concurso Miss Concórdia 2019. As interessadas devem procurar o Centro Cultural de Concórdia, em frente a Praça Municipal, em horário de expediente, para efetuar a inscrição. O concurso será realizado no dia 13 de abril.

Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança nesta terça-feira, dia 19, o coordenador do Concurso Miss Concórdia, Bruno Dariva, destaca que a expectativa é receber um número entre 12 e 13 candidatas, a exemplo do que aconteceu no ano passado. "Em função da credibilidade que o evento ganhou em 2018, quando obtivemos a segunda colocação no Miss SC, acredito que haverá uma grande procura", afirma. No primeiro dia, duas candidatas efetuaram as inscrições.

Para participar, as candidatas devem ter idade entre 18 e 26 anos completos. A altura mínima ou máxima não será exigência, já que esse quesito deixou de ser levado em conta no Miss Brasil. A vencedora irá representar o município de Concórdia nos eventos pela cidade, pela região e pelo estado, inclusive concorrendo ao Miss Santa Catarina.

Sobre o local do concurso em Concórdia, Bruno Dariva adianta que vai depender do número de candidatas. Podendo ser no Parque de Exposições ou na Casa da Cultura.