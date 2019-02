Vias rurais foram danificadas com a chuva volumosa da última sexta-feira, dia 15.

Secretaria Municipal dos Transportes com cinco frentes para recuperar estradas

A forte e intensa precipitação registrada na última sexta-feira, dia 15, ainda provoca transtornos nas estradas do interior de Concórdia. Os mais de 100mm de chuva que caíram quase em todo o município provocaram diversos problemas nas estradas. Houve queda de barreiras em algumas localidades. A expectativa é que serão necessários aproximadamente 25 dias para deixar a situação normalizada.

Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança nesta terça-feira, dia 19, o secretário Municipal dos Transportes, João Reitel, destacou que os trabalhos de recuperação iniciaram já no sábado, dia 16, e que agora cinco frentes de trabalho estão realizando os serviços pelo interior. Os grupos estão me Planalto e Saracura (regiões que tiveram os estragos mais consideráveis nas estradas), mais Terra Veremlha, Barra do Rancho Grande e região de Lageado dos Pintos.



Conforme o secretário João Reitel houve queda de barreiras em algumas localidades. A mais significativa ocorreu em Linha Guajuvira, onde a estrada já está liberada. Porém, estima-se que aproximadamente 50 cargas de terra precisam ser retiradas do local.

Por fim, sobre o tempo de recuperação das estradas, Reitel acredita que esse tempo poderá ser maior ou menor, dependendo das condições do clima.